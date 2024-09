OsioIN | creiamo INclusione INsieme

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024)è un progetto che nasce dall’idea dell’Amministrazione Comunale e del Consorzio Sol.co Città Aperta di accompagnare il territorio verso la costituzione di un luogo di confronto sul tema delle fragilità, sostenendo in particolare le persone con disabilità e gli anziani. Il laboratorio di comunità è un gruppo di lavoro e pensiero composto da numerose realtà attive sul territorio come i servizi sociali del Comune, il Comitato Genitori, l’assistenza educativa scolastica, l’associazione Arca, la cooperativa Usignolo, la Polisportiva, l’Oratorio, La Casa di Luigi, il Progetto Giovani e altri servizi o progetti rappresentativi del territorio. Per due anni, associazioni, enti e cittadini hanno collaborato per identificare i bisogni ed elaborare idee progettuali.