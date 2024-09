Nuova Serie A chi vale di più? Ecco la Top-10 con molta Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 2 settembre 2024) LaA è già arrivata alla terza giornata e dopo la chiusura del calciomercato è possibile stilare la prima classifica definitiva almeno per quanto riguarda i valori di mercato. Forse non sorprende la vetta né il podio ma la Top-10 nel suo complesso è moltoessante MILANO – LaA inizia la sua prima sosta stagionale –nazionale – con il ritrovato equilibrio in vetta. L’di Simone Inzaghi recupera il primo posto dopo la frenata della Juventus di Thiago Motta ma la capitale del calcio italiano oggi è Torino, perché anche la squadra granata di Paolo Vanoli è prima. La sorpresa è l’Udinese di Kosta Runjaic, che completa il quartetto di testa a quota 7 punti dopo tre giornate.