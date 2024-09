Napoli Conte pensa a un centrocampo a tre con McTominay | le ultime novità

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il tecnico delAntoniopotrebbe ridisegnare il, escludendo Mazzocchi e puntando su. Ilcontinua a lavorare intensamente in vista della prossima stagione, con Antonioche sta riflettendo su nuove soluzioni tattiche per ottimizzare il rendimento della squadra. L’allenatore partenopeo sta considerando una tre che potrebbe includere il nuovo acquisto Scott, mentre Pasquale Mazzocchi potrebbe essere relegato in panchina. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna de La Repubblica,è in fase di valutazione delle migliori opzioni per il, dove il duo Lobotka-Anguissa sembra necessitare di un terzo elemento., che è arrivato dal Manchester United, si sta affermando come il candidato principale per questo ruolo, con Billy Gilmour che rappresenta una possibile alternativa.