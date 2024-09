LIVE Nuoto Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | oro di Bicelli e bronzo di Terzi per cominciare ora Barlaam!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 2 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.49PER GIULIA!! L’azzurra si difende sul ritorno di Chloe Osborn chiudendo in 5’12”61, e ricordiamo che è diventata da poco mamma, senza dunque avere il ritmo gara. Morgan Stickney stravince in 4’53”88, record paralimpico e non lontana dal suo record del mondo! 17.47 Sorpasso di Coan su, ora terza. Stickney avviata verso l’oro. 17.46 Stickney prende il largo ai 200 metri, poie Coan ai 200 metri con le due a giocarsi l’argento. 17.45 Stickney,, Coan dopo i primi 100 metri. 17.44 Partita anche la gara femminile! 17.43 Il destino di questa gara sembra segnato con Morgan Stickney che vuole aggiornare il record paralimpico firmato questa mattina. 17.41 Non c’è nemmeno il tempo di metabolizzare che è già tempo della seconda finale, sempre i 400 sl S7 ma femminili.