Giulia De Lellis è protagonista all' 81a Mostra Internazionale d' Arte Cinematografica di Venezia con 101% - L' amore al tempo dei social Ecco una clip

– L'aldei, il cortometraggio diretto da Serena Corvaglia e scritto da Andriy Odlyvanyy. La trama di– L'aldeiRiccardo (Andrea Arru), sedicenne timido e goffo, è innamorato di Sofia. Incapace di dichiararsi, si affida ai consigli dei suoi amici e di un'app di incontri chiamata "Hit Me Cupid". Qui, un Cupido immaginario prende vita, offrendogli supporto stravagante e divertente. Mentre Riccardo tenta di conquistare Sofia, sua sorella Teresa (De) vive una crisi con il fidanzato possessivo. Le avventure di Riccardo, sia digitali che reali, gli insegnano che l'autenticità è la vera chiave per le relazioni sincere. Nel corto canzoni "El Pibe De Oro" e "Una Come Te" di Geolier.