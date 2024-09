Gerry Scotti quanto guadagna? Svelati i compensi Mediaset

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di lunedì 2 settembre 2024) Uno dei volti più noti e amati della televisione italiana, che continua a brillare sul piccolo schermo con il suo carisma inconfondibile e la sua simpatia contagiosa, è sicuramente. Da oltre 40 anni, il conduttore intrattiene il pubblico, diventando una figura di riferimento per, in particolare con i suoi quiz preserali che precedono il TG5. Marealmente con i suoi programmi? Secondo diverse indiscrezioni riportate da NuovoTv, il reddito annuale disi aggirerebbe intorno ai 10 milioni di euro. Questo importo non deriva solo dal cachet previsto dalle reti del Biscione, ma comprende anche guadagni derivanti da televendite, sponsorizzazioni e promozioni per cuipresta la sua immagine e la sua simpatia. Si tratta di cifre significative, che lo posizionano tra i conduttori più pagati della televisione.