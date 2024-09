FOTO Castel San Giorgio anziano ritrovato in stato confusionale e senza documenti | l’appello del sindaco

Leggi tutta la notizia su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minutoAppello delPaola Lanzara dopo il ritrovamento di unin. "Aiutateci a dare un nome all'uomo trovato ieri, in, nei giardini di Villa Calvanese. L'subito assistito dalla polizia municipale diSane dalle nostre assistenti sociali. L'uomo sta bene, ha dormito in una struttura messa a disposizione dal nostro Comune, èrifocillato, ma purtroppo non è in grado di dire né come si chiama né da dove viene. Questa mattina il comandante Giuseppe Contaldi si è recato anche dai carabinieri per verificare se ci sono denunce di scomparsa. Vi chiediamo di condividere numerosi questo appello in modo da poter identificare il signore e fargli riabbracciare al più presto i suoi cari.