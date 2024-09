Formula 1 – Il trionfo di Monza fa sognare la Ferrari Il Mondiale Costruttori che si tinge di Rosso a 900 su Sisal it

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 2 settembre 2024) (Adnkronos) - Roma, 02 settembre 2024 – Un mondo senza sogni non avrebbe senso di esistere. Un mondo dove solo immaginare di poter vincere il Gran Premio d'Italia, con una sola sosta, contro la McLaren imbattibile di adesso e i colossi Red Bull e Mercedes sembrava un qualcosa che solo i tifosi della Rossa potevano sperare in cuor loro. E magari farlo con Charles Leclerc, il Predestinato; quel pilota che ieri urlava, come un bambino sotto l'albero di Natale, “Ancora una volta a casa nostra, come nel 2019”. E allora se i sogni si possono realizzare in un caldo pomeriggio di settembre perché non pensare che la, questa, possa andare all'attacco deldi1? L'impresa, inutile negarlo, appare molto complessa ma, dopo, a Maranello credono di riportare a casa quel titolo che manca ormai dal 2008.