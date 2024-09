Firenze incendio sul tetto di un edificio in viale Corsica

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024), 2 settembre 2024 – Unè scoppiato intorno alle ore 14 in. Le fiamme hanno interessato la copertura di undi unin fase di ristrutturazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dicon due squadre, due autobotti e un’autoscala. I vigili del fuoco sono entrati all’interno del cantiere, sono arrivati suldell’e hanno iniziato le complesse operazioni di spegnimento dell’suldi unin. Le foto Fortunatamente non ci sono persone coinvolte. Sul posto a scopo precauzionale sono arrivati anche i soccorritori del 118 e la polizia locale per la gestione della viabilità e del traffico.