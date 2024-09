Finito il caldo ritorna la magia in cucina | Gli Schiaffoni alla siciliana lasciano tutti a bocca aperta!

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 2 settembre 2024)illain: "Gli! La Sicilia e i suoi sapori unici stanno per fare breccia nei vostri cuori e nei vostri palati. Vi siete mai chiesti quale potrebbe essere il piatto perfetto per una cena all'insegna della tradizione meridionale? Oggi, il protagonista indiscusso è un primo che cattura essenze e aromi inconfondibili: gli. Una portata che promette di diventare il nuovo pilastro delle vostre ricette preferite. Un piatto che è come un biglietto di sola andata verso il sole e il mare della Sicilia? Stiamo parlando degli. Questa ricetta semplice ma dal gusto pieno sta facendo parlare di sé sui social e non solo. Ma andiamo a scoprirne i segreti.