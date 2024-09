Esordio con la Squadra Corse per Luca Del Testa | in gara nel Rally di Casciana

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Pisa, 2 settembre 2024 – Dopo molte vittorie in classe A0 in queste ultime stagioni ed essersi distinto con vetture più impegnative, il pilota pisanoDelin occasione del 42°di, penultimo appuntamento della Coppa Italia7° Zona, esordirà con una vettura di alto livello: la Skoda Fabia R5, la vettura regina neidalle elevate prestazioni e grandi sensazioni. La vettura cheDelutilizzerà sarà fornita dalla Pavel Group di Seravalle Pistoiese,che proprio recentemente ha avuto come pilota il vicecampione del mondodel 1993, il francese Francois Delecour, che si è aggiudicato ildel Tirreno-Messina.