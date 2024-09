Caso Neres parla il Prefetto di Napoli | Ho già sentito il calciatore Vi svelo su cosa stiamo lavorando

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024) Davidè stato vittima di un bruttissimo episodio al termine del match contro il Parma. Il giocatore ha subito una rapina da due malviventi. Non sono ore facili per David. Ildel, da poco arrivato in città, ha già dovuto fare i conti con una situazione surreale. Infatti, al termine della partita contro il Parma, il brasiliano è stato vittima di una rapina che ha costretto lui e la sua famiglia a vivere attimi di vero terrore. Alè stato rubato un orologio da circa 100 mila euro, assicurando così ai malviventi un gran bottino. La situazione ha però scosso l’intera città, la quale si è schierata subito dalla parte dell’azzurro. Non a, anche ildel capoluogo campano ha avviato delle indagini approfondite. Nel corso degli minuti, si è reso anche protagonista di alcune dichiarazioni importanti.