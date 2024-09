Bambini con autismo Angsa | A rischio l’assistenza scolastica chiediamo con urgenza una nota interpretativa

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di lunedì 2 settembre 2024)pere adolescenti conpotrebbe subire un impatto negativo a causa dei recenti decreti di riparto dei 224 milioni di euro del Fondo inclusione delle persone con disabilità. Questi fondi, destinati al potenziamento dei servizi di assistenzaall'autonomia e alla comunicazione, non prevedono l'obbligo di utilizzare educatori esperti in Applied Behavior Analysis (ABA). L’Associazione Nazionale Genitori di Persone con) ha sollevato preoccupazioni al riguardo, sottolineando l'importanza di una formazione specifica per gli educatori per garantire la continuità del progetto abilitativo dell'allievo. L'articolocon: “Aconuna” .