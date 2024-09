Approvato il progetto definitivo per il nuovo tempio crematorio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) La Spezia, 2 settembre 2024 – Unsorgerà all'interno del cimitero dei Boschetti. Il Comune haoggi il. “L'ultimo saluto ai propri cari è un momento di grande significato per ogni cittadino – dichiara il sindaco Pierluigi Peracchini – , un gesto che esprime rispetto e affetto verso chi non è più con noi. Per questo, come Amministrazione, intendiamo realizzare una struttura più moderna ed efficiente, rispondendo alle esigenze di chi sceglie la cremazione per onorare i propri defunti. L'approvazione di questorappresenta un concreto passo avanti verso la sua realizzazione ed è solo una delle tante iniziative che abbiamo intrapreso per migliorare i servizi cimiteriali”.