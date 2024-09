Anziana pulisce i vetri e precipita dalla finestra volo fatale di 15 metri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 2 settembre 2024) Siena, 2 settembre 2024 – Una volante della polizia in viale Sardegna, poco dopo le 9. Ci sono anche i vigili del fuoco che hanno appoggiato la scaletta al muro che costeggia il marciapiede. In mezzo al verde, nella scarpata sotto il palazzo, gli uomini della scientifica. Per la donna non c’è più niente da fare.ildi circa quindici. Sarebbe cadutaaccidentalmente, mentre puliva i, conferma uno dei figli che è rientrato subito a Siena dal mare, appena avvertito. Una tragedia che getta nello sconforto chi, in viale Mazzini e anche nella ’sua’ Giraffa, conosceva Dina Beati. Una contradaiola doc di via delle Vergini, come del resto tutta la sua famiglia. Era poco più che ottantenne, sempre molto attiva. Per lungo tempo aveva fatto l’impiegata, ormai però era in pensione. Di recente, nell’ottobre scorso, era rimasta vedova.