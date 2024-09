Anguissa bastonato in diretta dall’ex Napoli | E’ ciondolone si addormenta

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 2 settembre 2024)è stato criticato da un famoso ex attaccante del, che l’ha definito: perderà il posto a favore di McTominay Ilchiude la terza giornata con una vittoria strappata in extremis, grazie alla rete di. La sua partita contro il Parma non è stata memorabile. E probabilmente in altre situazioni Conte avrebbe chiamato la sostituzione, magari già all’intervallo. Purtroppo, però, in panchina non c’erano alternative al centrocampista camerunese, che ora partirà per gli impegni in Nazionale. Nella puntata di Sky Calcio Club post Juventus-Roma, tutti gli ospiti del programma di Fabio Caressa hanato il. E tra gli opinionisti fissi, figura anche l’ex attaccante azzurro Paolo Di Canio, entrato nel cuore dei tifosi azzurri per una splendida rete segnata al San Paolo contro il Milan.