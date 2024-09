Ad un passo la chiusura del cantiere | con la Fiorentina un Gewiss Stadium completamente rinnovato

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 2 settembre 2024) Bergamo. Il fine settimana del 15 settembre: questa, in attesa che la Lega annunci anticipi e posticipi della quarta giornata, la data segnata in rosso da moltissimi tifosi dell’Atalanta, il giorno in cui potranno tornare ad assistere ad una partita casalinga della Dea – quella contro la– in un. A circa due settimane dall’esordio stagionale in casa dei nerazzurri ildell’impianto cittadino si avvia verso la conclusione: i lavori si erano aperti nel giugno 2023, più di un anno fa, e avevano accompagnato tutta la scorsa stagione dell’Atalanta, culminata con il trionfo in Europa League.