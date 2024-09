Accordo fatto con l’ultimo concorrente Ballando con le stelle l’attesa è finita | si parte

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di lunedì 2 settembre 2024) Il cast dicon leè finalmente completo, ma c’è ancora un velo di mistero sull’identità del. Milly Carlucci, la conduttrice storica dello show, ha recentemente rivelato in un’intervista a Il Messaggero di aver chiuso l’con il tredicesimo e ultimocipante. Tuttavia, il nome di questa persona rimane ancora un segreto. Durante l’intervista, Carlucci ha spiegato che, nonostante l’sia già stato finalizzato, non è ancora possibile annunciare ufficialmente il nome di questa nuova. La conduttrice ha rassicurato i fan, spiegando che non c’è nulla di scandaloso dietro questa decisione, ma che ci sono ragioni specifiche che richiedono di mantenere il riserbo ancora per un po’. Per ora, l’unico dettaglio che Milly Carlucci ha potuto condividere è cheè una donna.