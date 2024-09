Violentata per strada a Genova | senzatetto di 44 anni denuncia gli abusi da parte di uno sconosciuto

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Una donna di 44senza fissa dimora hato una violenza sessuale subita ieri sera – 31 agosto – da unoper, a. La donna si è presentata nella caserma dei Carabinieri di San Teodoro e Scali, nel centro storico della città, e ha raccontato che, intorno alle 22, un uomo l’ha avvicinata in prossimità del posto in cui è solita passare la notte e, dopo poco, le è saltato addosso abusando di lei. La 44enne ha trovato la forza dire la presunta violenza solo questa mattina. Preso atto del racconto della vittima, i carabinieri hanno avvisato il 118 e la donna è stata trasferita all’ospedale di Galliera – centro specializzato per i casi di violenza sessuale – in codice verde. Lì è stato attivato il protocollo rosa e i sanitari hanno eseguito i primi esami e test dai quali sono emersi i primi riscontri che le forze dell’ordine dovranno approfondire.