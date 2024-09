Traffico Roma del 01-09-2024 ore 19 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 1 settembre 2024) Luceverdeme trovati dalla redazione Tutto abbastanza tranquillo lungo le strade della capitale in queste ore non ci sono segnalazioni di rilievo per quanto riguarda ilalle euro in occasione dello svolgimento delle Mostre mercato nel IX Municipio chiusa viale della Civiltà del Lavoro fino a mezzanotte tra piazzale adenauer quadrato della Concordia sulla A1Napolirallentato tra le uscite di Frosinone Colleferro in direzione della capitale sulla Pontinarallentato tra Castelno e lo svincolo pratica di mare in direzione del raccordo Concludiamo con il trasporto pubblico la metro a prosegue il consueto orario chiusura anticipata alle ore 21 dell'intera linea dalla domenica al giovedì chiuse per lavori le stazioni Ottaviano Spagna e Furio Camillo