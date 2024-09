Sveva Lamberti è la nuova Miss Lombardia by Miss Italia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Gargnano, 1 settembre 2024 – La bellissima, simpatica e loquaceparteciperà alla fase finale di2024 a Numana, in provincia di Ancona, come testa di serie numero 1 dellaha infatti trionfato abynell’incantevole scenario della Marina di Bogliaco a Gargnano, sul Lago di Garda. Dopo l’immancabile e divertente gita su barca a vela, 24 aspirantihanno gareggiato con la regia di Laura Panigatti, esclusivista del concorso per la. Chi è lasabato 7 settembre festeggerà il ventesimo compleanno. La, statura 178 centimetri, capelli castani e occhi marroni abita a Senago, in provincia di Milano, ed è diplomata al liceo scientifico. Si appresta a frequentare la facoltà di Psicologia.