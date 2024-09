Solo uomini per la mantide I profili della banda tutta al maschile che ha ucciso Ravasio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024) Con un funerale raccolto, lontano dal clamore di questi ultimi giorni, gli amici più vicini e gli anziani genitori hanno dato ieri mattina l’ultimo saluto a Fabio, il 52enne parabiaghese che lo scorso 9 agosto era stato vittima di un omicidio premeditato organizzato dalla compagna, Adilma Carneiro Pereira. I funerali si sono svolti a Locate di Triulzi, nella parrocchia di San Vittore, e arrivano a chiudere giorni convulsi in cui, a partire dal 23 agosto, gli inquirenti sono arrivati passo dopo passo a fare luce su quanto accaduto a inizio agosto, arrestando Adilma e, a più riprese, i sette complici reclutati per portare a termine il piano organizzato dalla 49enne con lo scopo di entrare in possesso dell’eredità di