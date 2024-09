Roma De Rossi | Siamo costruiti per migliorare Cristante? Solo una discussione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024)31 agosto 2024 - Due giornate di campionato eancora a secco di vittorie. I gialloinseguono il primo successo, ma di fronte a loro si para la Juventus di Thiago Motta, lanciatissima in queste primissime battute. Un vero e proprio testacoda di campionato e sensazioni che Daniele Deha discusso in conferenza stampa. Ecco le sue parole. Calciomercato La conferenza stampa di Deè cominciata parlando di un bilancio di mercato, essendosi questo concluso poche ore prima della conferenza stampa tenutasi a Trigoria. "Salvo problematiche dell’ultima ora tutti sono convocati, anche gli ultimi arrivati. Ovviamente valuteremo i loro pregressi anche per il minutaggio. Il bilancio del mercato? Sicuramente è positivo. Sono contento del mercato,inciampati in un qualcosa che non potevamo prevedere nella situazione difesa, ma so che risolveremo ogni problema.