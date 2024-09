Pistocchi | Inter automatismi e relazioni Intesa continua!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) L’ha vinto contro l’Atalanta per 4-0 dando dimostrazione di poter replicarsi in questo campionato. Mauriziocommenta la partita di San Siro su X. COMMENTO – Zero storie a San Siro, un netto dominio dal primo al novantesimo minuto da parte degli uomini di Simone Inzaghi. Mauriziocommenta il match in questo modo: «L’spazza via l’ostacolo Atalanta con una prestazione convincente. Dopo l’autogol di Djimsiti al 3’, un eurogol di Barella porta i nerazzurri sul 2-0 al 10’. Nella ripresa Thuram ne fa due, al 47’ e al 56’, da vero rapinatore dell’area di rigore. Dell’piacciono glie le: nel sistema di gioco di Inzaghi, c’è sempre un difensore che si propone con la palla, e l’tra esterni eni Dimarco e Mkhitaryan a sinistra, Darmian e Barella a destra, crea spesso trame di gioco piacevoli e imprevedibili.