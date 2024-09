Passare al bosco | letture di fine estate e buone pratiche per tornare al dovere Oltre ciò che vacilla

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 1 settembre 2024) L’entra nella sua fase declinante: le agognate ferie giungono al termine e la frenesia del quotidiano riemerge all’orizzonte, innescando l’ansia della ripartenza e richiamandoci al. Tuttavia, come nella sua natura, questa stagione porta con sé – nella medesima traiettoria- la leggerezza del riposo, il fascino della scoperta e la calma della riflessione. È un tempo di relax e di svago, ma anche di bilanci e di buoni propositi, di desideri e di introspezione. Che si sia in riva al mare, in qualche località esotica, nelle magnifiche capitali europee o in cima a qualche vetta, leestive rappresentano un momento irrinunciabile, che da sempre contraddistingue leabitudini di viaggiatori e vacanzieri.