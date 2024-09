Paralimpiadi ten col Paglia | nostri atleti orgoglio d’Italia

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di domenica 1 settembre 2024) Parigi. “Si conclude la mia partecipazione alla trasmissione Stravinco per la vita che commenta i risultati delleche si stanno svolgendo a Parigi. Ad oggi sono 15 le medaglie che i, il volto bello dell’Italia, hanno conquistato sventolando con onore sul podio il nostro Tricolore. Quando termina un’esperienza si sente la necessità di fare dei ringraziamenti che soprattutto vanno alla RAI perché con coraggio sta trasmettendo lee l’auspicio è che si continui a parlare anche in trasmissioni in prima serata. Lo dico perché credo che una società per essere considerata civile debba avere la cultura e le capacità di accogliere e considerare l’handicap non come tale, ma come una diversa abilità che ha tanto da insegnare.