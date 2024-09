Non lo sento da 8 mesi non rispondo | Adriano Celentano parole pesanti dalla figlia

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Rosalindasi confessa in un'intervista a Mowmag. A colpire tutti è la sua risposta sul rapporto con il padre,. L'ultimo contatto risale a ben ottofa, gennaio scorso. L'attrice ha rivelato: "Era il suo compleanno, gli ho fatto gli auguri e ci siamo scambiati un saluto". La giornalista prova a chiedere quali siano i motivi di questo gelo, ma sul rapporto col padre Rosalindataglia corto: "Preferirei non soffermarmi su questo". Una risposta che può vaelre più di mille. Intanto, sempre sul fronte familiare, l'attrice parla anche della cugina Alessandra, coach di danza ad Amici: "Alessandra è molto più simpatica di quanto sembri, anche se sul lavoro deve essere inflessibile". Infine una riflessione sull'omosessualità: "Non credo nella necessità di incasellare le persone dentro categorie predefinite.