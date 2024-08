Napoli-Parma 2-1 seconda e ultima parte conferenza di Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di domenica 1 settembre 2024) La vittoria delsul: di seguito ladelladinel post partita. A centrocampo si potrà vedere un atteggiamento divero con i nuovi? “Su questo discorso, abbiamo iniziato un percorso tattico in base anche alle caratteristiche dei giocatori. Non potevo pensare al centrocampo a tre avendo solo due centrocampisti. Oggi nel secondo tempo abbiamo iniziato subito alzando gli esterni col 442. Oggi avevo chiesto a Giovanni di stare più abbbottonato per via delle loro rinze”. Anguissa L’inserimento di Anguissa ci ha permesso di vincere. C’è bisogno di più tempo, avendo avuto tutti prima avremmo provato più alternative. Cercheremo di dare continuità a quello che stiamo facendo vedendo poi se possiamo fare qualcosaltro. Oggi abbiamo difeso con la linea a 4, con due esterni d’attacco e i due mediani con Romelu davanti.