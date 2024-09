L’Orbetello Jazz Festival scalda i motori Si parte con Noa

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 1 settembre 2024) Grosseto, 1 settembre 2024 - Orbetello: dal 6 all'8 settembre, in uno dei luoghi più suggestivi della Toscana, prende il via la settima edizione della rassegna organizzata dall’Alexanderplatz di Roma in collaborazione con il Comune di Orbetello. Un fine settimana denso di grande musica che si apre con una delle più acclamate star internazionali: il 6 settembre, nella meravigliosa terrazza sulla Laguna della Polveriera Guzman in via Mura di Levante a Orbetello, sarà protagonista l’eleganza senza tempo di Noa. Achinoam Nini – vero nome di Noa, che significa "portatrice di pace” – nasce a Tel Aviv da genitori di origine yemenita e cresce tra Israele e Stati Uniti.