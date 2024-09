LIVE Atletica Paralimpiadi 2024 in DIRETTA | Marco Cicchetti settimo nei 100m T44 Ganeshamoorthy in lotta per l’oro!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20:25 Nel frattempo nei 400m T54 maschili Yunqiang Dai si è messo al collo la medaglia d’oro con il nuovo record paralimpico di 44.55, argento e bronzo per Athiwat Paeng-Nuea (44.67) e Daniel Romanchuk (45.11). 20:22 Rigivanconclude la sua serie con 27.06m, avendo migliorato per ben tre volte il Record del Mondo. Adesso bisogna solo aspettare la risposta degli avversari. 20:19 E’ INDEMONIATOOOOOOOO! Spallata clamorosa a 27.06m, gli avversari saranno chiamati a un miracolo per superarlo. 20:16 ANCORAAAAAA!si migliora e arriva a 25.80m, qui potrebbe venire fuori qualcosa di clamoroso! 20:13 ATTENZIONEEEEEEEE! RECORD DEL MONDO AL PRIMO TENATIVO PER RIGIVAN! L’azzurro scaglia il disco a 25.