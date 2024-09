Lautaro Martinez l’Argentina non lo risparmia | partenza confermata – TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 1 settembre 2024) Niente riposo precauzionale per, reduce da un affaticamento muscolare e dalla partita tra Inter e Atalanta. Come conferma Tuttosport, il capitano nerazzurro partirà infatti per gli impegni coninstancabile. Dopo aver recuperato dall’affaticamento muscolare che lo aveva tenuto ai box per Inter-Lecce, il capitano nerazzurro è tornato titolare nella sfida contro l’Atalanta a San Siro, prima di lasciare il posto nella ripresa a Mehdi Taremi. La speranza per i tifosi nerazzurri era quella che, almeno per questa sosta, Lionel Scaloni potesserlo e non farlo partire per. Una speranza vana, dal momento che il numero 10 dell’Inter partirà comunque per disputare gli impegni contro Cile e Colombia.