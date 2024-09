La strage di Paderno l’addio al piccolo Lorenzo | Continua a brillare ovunque tu sia ora

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 1 settembre 2024)Dugnano (Milano), 1 settembre 2024 – Secondo una prima ricostruzione, ancora da confermare,– 12 anni appena compiti – è stato ucciso per primo dal fratello maggiore, reo confesso delladella sua famiglia. Lo direbbe il numero di ferite sul suo corpo, evidenziato da una prima ispezione cadaverica del medico legale. Poi sarebbe toccato ai genitori, che probabilmente sono arrivati in un secondo momento dalla camera da letto, di fianco alla stanza dei figli, per capire cosa stesse succedendo. E invece hanno trovato la morte. Il ricordo diè affidato alle parole scritte sui social da Antonella Caniato, la dirigente della scuola media Allende-Croci di, dove studiava la giovanissima vittima: “Ciao, buon viaggio" un saluto che racchiude un mondo di emozioni.