La crisi di mezza età esiste davvero | uno studio scientifico l’ha rilevata

(Di domenica 1 settembre 2024) L’invecchiamento della popolazione mondiale sta profondamente modificando gli scenari epidemiologici, sociali ed economici della nostra società, con la necessità sempre più crescente di un rapido adeguamento del welfare e della ricerca scientifica. Per comprendere quali sono le cause dell’invecchiamento, alcuni ricercatori della Stanford University hanno condotto unoche ha esplorato i cambiamenti molecolari legati al progredire dell’età, analizzando un ampio set di dati multi-omici raccolto da 108 partecipanti di età compresa tra 25 e 75 anni, osservati per una mediana di 1,7 anni.