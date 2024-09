Juventus-Roma 0-0 Mancini | Pareggio buono dopo la sosta dobbiamo ingranare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) “C’è soddisfazione, non era facile fare 0-0 qui. Vogliamo vincere la prossima partita di campionato. Abbiamo lavorato tantissimo nel precampionato. Ora abbiamo due punti, cercheremo di vincerela”. A dirlo è il difensore della, Evan Ndicka, ai microfoni di Dazn al termine della sfida pareggiata 0-0 contro la. “Se guardiamo i risultati precedenti a questa partita, il. Uscire da Torino con un punto va bene, peccato per le altre due gare che erano abbordabili, anche se non ci sono partite facili.cercare dila. Le prime partite sono difficile, ma non voglio alibi. Una squadra come ladeve vincere, non ci sarà perdere in casa contro l’Empoli. Nonpensare di aver fatto chissà cosaquesto, bisogna migliorare”.