Inter che Thuram Il francese domina È già entrato in sei gol

(Di domenica 1 settembre 2024) La miccia è accesa. Basta che parta il campionato e Marcusinizia are. Gli era accaduto un anno fa, con tempi poco più lunghi. Positivo ma non oltre contro il Monza all’esordio, un assist col Cagliari alla seconda, quindi uno show con la Fiorentina: prima rete, assist e rigore procurato. Alle spalle c’è un anno, quello da debuttante, che spesso ai neofiti della Serie A serve per ambientarsi, assorbire le differenze rispetto al campionato di provenienza.ha saltato quel passaggio, è stato un pilastro dell’scudettata e sembra ancora più devastante. Lo è stato persino nella partita peggio giocata dalla squadra nel trittico, quella contro il Genoa, trascinando i nerazzurri a pochi secondi dalla vittoria (sfumata nel recupero). I gol rivestono un’importante fetta di prestazione, ma sono solo una parte del tutto.