Il Qatargate americano

(Di domenica 1 settembre 2024) Lingotti, orologi e favori Dopo il caso dell’Unione europea, spuntano evidenze di corruzione da parte del ricco regno del Golfo verso politici statunitensi. Lingotti d’oro, orologi di lusso, voli in prima classe, hotel a 5 stelle, macchine sportive e biglietti per grandi manifestazioni sportive. E ancora, una cantina che trabocca di denaro, mezzo milione di euro in contanti per spese personali e lo shopping dei familiari. No, non si tratta di un emiro del Qatar (il regno del Golfo, tuttavia, come scopriremo c’entra eccome in questa storia). Parliamo invece del senatore democratico degli Stati Uniti Robert (Bob) Menendez, un tempo influente presidente del Comitato per le relazioni estere del Senato. Insieme a sua moglie, Nadine Arslanian Menendez, la coppia è stata capace di accumulare beni e denaro illegali in cambio di appoggi politici almeno da dieci anni a questa parte.