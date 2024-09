Il mio fidanzato mi ha tradito pochi giorni prima del matrimonio e ho preso una decisione drastica | cacciarlo di casa e fare lo stesso la festa da 35mila euro | la storia di Linsday Slater

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Stai per sposarti, tutto è organizzato e scopri che il tuo futuro marito e partner da 12 anni ti hasei settimanedel grande giorno. Che fai? Il dubio non se l’è posto Lindsay, 31 anni, di Mansfield, Nottingham. La 36enne ha affrontato il compagno e l’ha cacciato dalla cosa dove vivevano insieme. Che? Celebrare la libertà. Questo ha deciso la 36enne che ha subito chiarito agli invitati il “cambio” dellae lo ha anche comunicato su Facebook. E così, via allacon 70 persone: “Abbiamo speso tutti quei soldi, 35.000 sterline, compresa la luna di miele“, ha pensato. “Così – ha aggiunto al Daily Mail – ho deciso di passare la giornata con amici e parenti invece che stare aa piangere”.