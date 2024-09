Ieri in Campania | rapina a mano armata paura per un calciatore del Napoli

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 1 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali indi, sabato 31 agosto 2024. Avellino – Prosegue l‘escalation di eventi critici e di violenze gratuite all’interno della Casa Circondariale di Ariano Irpino, dove il Personale di Polizia Penitenziaria è ancora una volta finito nel mirino dei detenuti. Nella giornata di, durante il turno ai “passeggi” del penitenziario, un Agente è stato brutalmente aggredito da un detenuto descritto come un vero e proprio “energumeno”. (LEGGI QUI) Benevento – Un dipendente del Comune di Benevento, in servizio presso Palazzo Mosti è stato costretto a sporgere denunzia per aggressione, minacce e tentata estorsione per fatti avvenuti nelle date del 7 e 22 agosto scorso, durante lo svolgimento delle proprie funzioni e per questioni afferenti al suo ufficio.