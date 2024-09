Highlights e gol Real Madrid-Betis 2-0 Liga 2024 2025 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 1 settembre 2024) Ilcon glie i gol di2-0, incontro valevole per la quarta giornata de La. Seconda vittoria casalinga per i ragazzi di Ancelotti, che superano ilgrazie ad una doppietta di Mbappé. L’attaccante francese finalmente timbra il cartellino in campionato e festeggia davanti ai propri tifosi. 67? e 75? i minuti delle marcature, che hanno deciso l’incontro del Bernabeu, regalando i tre punti al, secondo in classifica a quota 8 punti (-4 dalla capolista Barcellona). Di seguito le immagini salienti della gara.e gol2-0,) SportFace.