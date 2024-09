F1 oggi in tv GP Italia 2024 | orario gara streaming programma TV8 e Sky

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024), domenica 1° settembre, andrà in scena il GP d’, sedicesimo round del Mondialedi F1. Nel Tempio della velocità assisteremo a una domenica dimolto intensa e aperta a qualsiasi risultato. Gli spettatori dovranno prepararsi a un grande spettacolo sul circuito di Monza. La Ferrari va a caccia del colpaccio, ma non sarà affatto semplice. Le Rosse partiranno dalla quarta e quinta piazzola, con il monegasco Charles Leclerc e lo spagnolo Carlos Sainz. È mancato qualcosa nel corso delle qualifiche e vedremo in che modo il degrado delle gomme inciderà. La McLaren, in tutto questo, si è confermata la vettura da battere. Prima fila monopolizzata dalla scuderia di Woking: il britannico Lando Norris in pole-position e l’australiano Oscar Piastri in seconda posizione.