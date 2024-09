Coppa Italia Eccellenza Chiesanuova finisce 0-0 l’andata contro la Sangiustese VP

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 1 settembre 2024) Nel primo tempo Fatone nega il gol a Grassi; nella ripresa Mongiello sfiora il colpaccio: tutto rimandato alla sfida di ritorno in casa VILLA SAN FILIPPO, 1° settembre 2024 – Non ci sono reti traVP e. A Villa San Filippodegli ottavi di finale diMarche è terminata sullo 0-0, al termine di un match equilibrato, con poche occasioni da rete. Il pareggio, dunque, è il risultato più giusto, con le due squadre che hanno provato alcune soluzioni tattiche in vista dell’inizio del campionato. Nel primo tempo le occasioni più nitide le ha la formazione di casa. Al 33? l’ex Bonifazi fa sponda per Morazzini che prolunga verso Pasqualini che prova la conclusione, il tiroalto sopra la traversa. Cinque minuti dopo Grassi colpisce di testa in area a botta sicura, ma un super Fatone devia in corner.