Cesare Augusto a Rimini dopo la battaglia di Modena | in trecento all’anfiteatro romano

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024), 1 settembre 2024 – Ine oltre sabato seradi via Roma. La "Serata romana: la Legio XIII , la prima legione ditorna dove è nata" si è svolta in collaborazione con i Musei dicon il patrocinio della regione Emilia Romagna e del Comune di. Oltre due ore di spettacolo per la rievocazione storica, con tanti ragazzini ad applaudire. Una serata che ha rievocato il passaggio adiladi, questo ripercorrendo come Giulioil passaggio del Rubicone e con la stessa legione, la Legio XIII.