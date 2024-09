Casa e ospedale di comunità ecco il progetto esecutivo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 1 settembre 2024)di, c’è il. Consiglio e amministrazione esamineranno l’elaborato a disposizione che, una volta realizzato, doterebbe la riviera di un nuovo presidio di medicina territoriale: due servizi in un unico edificio, costruito sull’appezzamento in zona Ragnola. La commissione urbanistica e lavori pubblici, in tal senso, si riunirà nel pomeriggio di martedì 3 settembre. Cosa riguarda il? L’diè una struttura sanitaria di ricovero breve che svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con lo scopo di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi più idonei.