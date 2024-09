Carlucci retroscena su Ballando | il colpaccio mistero ultima vip e giuria

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 1 settembre 2024) Si stanno scaldando i motori dicon le Stelle che ripartirà il prossimo 28 settembre e per l’occasione Millyha fatto qualche rivelazione sulla nuova edizione. La conduttrice in un’intervista rilasciata a Il Messaggero ha dichiarato che lanon è ancora confermata (se, lallero) e che chiuderà i contratti la prossima settimana. Spoiler: al 99% rivedremo Canino, Lucarelli, Smith, Mariotto e Zazzaroni. Milly ha poi aggiunto che i rapporti con Selvaggia sono splendidi, che tra loro c’è sempre stata stima reciproca, che come in tutte le famiglie si può discutere e avere opinioni diverse, ma che l’amicizia vera resta immutata. Bocca cucita invece sul tredicesimo concorrente che chiuderà il cast, sappiamo solo che è una donna, che è una persona emotiva e che per motivi non ben precisati lanon può ancora svelare la sua identità.