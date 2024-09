Campo di battaglia la recensione | quando l’ospedale si fa trincea

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di domenica 1 settembre 2024) Il film:di, 2024. Regia: Gianni Amelio. Cast: Alessandro Borghi, Gabriel Montesi, Federica Rosellini, Giovanni Scotti, Vince Vivenzio, Alberto Cracco, Luca Lazzareschi, Maria Grazia Plos, Rita Bosello. Genere: Guerra, drammatico. Durata: 103 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival del Cinema di Venezia, in lingua originale. Trama: Durante la Prima guerra mondiale, Stefano, che lavora come ufficiale in un ospedale militare, inizia in gran segreto a peggiorare le condizioni dei feriti più gravi affinché essi non possano essere rispediti al fronte e verso morte certa. A chi è consigliato? A chi è interessato ad approfondire una parentesi della Prima guerra mondiale da un punto di vista differente.