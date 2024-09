Calcio | Serie A Fiorentina-Monza 2-2

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Firenze, 1 set. (Adnkronos) - Latrova il pareggio 2-2 sulin extremis, negando la vittoria alla squadra di Alessandro Nesta che aveva accumulato un doppio vantaggio nel primo tempo. E' del neo acquisto viola Gosens il gol del pari definitivo al 96'. Con questo pareggio i viola dell'exPalladino salgono a 3 punti mentre i lombardi si portano a 2. Primo tempo molto divertente con l'uno-due delche va a segno prima con Djuric al 18' bravo ad anticipare Biraghi e a depositare in rete, e poi con Maldini al 32' che controlla e con un tiro incrociato rasoterra supera Terracciano, contro unaconfusa in fase difensiva. Al 45' della prima frazione i viola riaprono la sfida grazie al gol di Kean che interviene in maniera repentina per battere l'incolpevole Turati.