Beach volley bis azzurro a Corigliano-Rossano! Trionfo Orsi Toth Bianchi e Dal Corso Viscovich

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 1 settembre 2024) Erano i più attesi, erano i favoriti e alla fine hanno fatto centro nell’ultimo Future in terra italiana che potrebbe segnare un confine in vista del futuro di queste due coppie. Marcoe Gianluca Daltra gli uomini e Rekae Giadahanno trionfato sulla sabbia calabrese die si preparano così per una stagione dove potrebbero essere grandi protagonisti per ilitaliano. Un torneo trionfale, quello calabrese, per l’Italia delche ha piazzato cinque coppie, molte delle quali composte da atleti giovani, sul podio su sei posti disponibili. Un risultato senza precedenti che si va inserire tra i pochi tornei in cui l’Italia ha vinto sia il torneo maschile che quello femminile.