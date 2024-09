Antonelli al posto di Hamilton nel 2025

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) “Io voglio semplicemente essere Kimi. Non paragonatemi a nessuno, non ci tengo. Si avvera il mio sogno di bambino. Adesso dipende da me”. È arrivato l’annuncio ufficiale. Il dado è tratto. Mercedes ha confermato quanto si sapeva nel sabato del Gran Premio d’Italia: sarà il bolognesea sostituire Lewisdalin poi. Un debuttante assoluto aldi un sette volte campione del mondo. Un esordiente aldel driver che detiene tutti i record. Toto Wolff non ha nascosto l’emozione: “Come team seguiamo Kimi sin da quando era un adolescente sui kart – ha spiegato il capo della Freccia d’Argento –. Siamo orgogliosi di avere investito da subito sul suo talento. Con Russell, che è un altro allievo della nostra Accademia, Kimi formerà una coppia perfetta. Lavoreranno bene assieme, sono sicuro che ci daranno enormi soddisfazioni”. L’altro Kimi.