Amadeus l’annuncio che tutti i fan attendevano | Il 22 settembre riparto

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di domenica 1 settembre 2024)debutta su Nove il 22con la conduzione di Chissà chi c’è. Ama ha condiviso con i suoi fan la notizia attraverso una storia su Instagram. Nel suo post,ha spiegato: “Oggi è un giorno molto importante per me, perché segna l’inizio di una nuova avventura professionale all’interno di Discovery, sul canale NOVE. Tornerò in TV con un gioco che conoscete, un gioco divertente che ho condotto per tanti anni. Ricordate? Dovete indovinare i mestieri di 8 identità e capire chi di loro è parente del parente misterioso. Cambierà solo il titolo e diventerà Chissà chi è. Dirò ‘Chissà chi è l’idraulico, chissà chi è il medico?'”Leggi anche: Nonostante il cambiamento del titolo, il format del programma resterà sostanzialmente lo stesso di quello andato in onda su Rai 1.