Accessi abusivi a banche dati chiesto l’arresto del finanziere Striano e dell’ex pm Laudati | ma il gip rigetta l’istanza

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 1 settembre 2024) Il procuratore di Perugia Raffaele Cantone haper i due principali indagati dell’inchiesta sulla presunta attività di dossieraggio svolta tramiteallecon le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette (Sos): si trattasostituto procuratore alla Direzione nazionale antimafia Antonio Lau– in passato responsabile del servizio Sos e oggi in pensione – e del tenente della Guardia di finanza Pasquale, al quale vengono contestati migliaia dialle. Catone, completate le indagini, hai domiciliari per i due pubblici ufficiali ma il gip di Perugia hato, ritenendo non sussistenti le esigenze cautelari. Decisione appellata dalla procura e che ora passa al vaglio del Riesame. La notizia è stata rivelata dal quotidiano La Verità.